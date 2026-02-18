Прокат лидера по итогам короткой программы 17-летней японки Ами Накаи на ОИ-2026
17-летняя японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии в одиночном женском катании. Судьи оценили выступление Накаи с чистым тройным акселем в 78,71 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката японки.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
В своей программе Накаи исполнила тройной аксель, каскад тройных прыжков и тройной риттбергер.
Отметим, вторую строчку по итогам короткой программы заняла соотечественница Накаи — Каори Сакамото. Её результат — 77,23 балла. Третья — Алиса Лью из США. На её счету 76,59 балла. Россиянка Аделия Петросян стала пятой (72,89 балла).
Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.
