Прокат лидера по итогам короткой программы 17-летней японки Ами Накаи на ОИ-2026

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии в одиночном женском катании. Судьи оценили выступление Накаи с чистым тройным акселем в 78,71 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката японки.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В своей программе Накаи исполнила тройной аксель, каскад тройных прыжков и тройной риттбергер.

Отметим, вторую строчку по итогам короткой программы заняла соотечественница Накаи — Каори Сакамото. Её результат — 77,23 балла. Третья — Алиса Лью из США. На её счету 76,59 балла. Россиянка Аделия Петросян стала пятой (72,89 балла).

Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.