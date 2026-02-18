Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ -2026. Кёрлинг. США — Великобритания
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Прокат лидера по итогам короткой программы 17-летней японки Ами Накаи на ОИ-2026

Прокат лидера по итогам короткой программы 17-летней японки Ами Накаи на ОИ-2026
Комментарии

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии в одиночном женском катании. Судьи оценили выступление Накаи с чистым тройным акселем в 78,71 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката японки.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В своей программе Накаи исполнила тройной аксель, каскад тройных прыжков и тройной риттбергер.

Отметим, вторую строчку по итогам короткой программы заняла соотечественница Накаи — Каори Сакамото. Её результат — 77,23 балла. Третья — Алиса Лью из США. На её счету 76,59 балла. Россиянка Аделия Петросян стала пятой (72,89 балла).

Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.

Материалы по теме
Фото
Фото: Эмбер Гленн в слезах после короткой программы на ОИ-2026, где она заняла 13-е место
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android