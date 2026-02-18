Тарасова: говорить, что Петросян сражается за золото с Сакамото, — это чушь

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективе трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Аделия идёт пятой и в целом она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для неё это первый опыт выступления в таком звёздном составе на Олимпийских играх. Далее станет понятно, в какой форме она подойдёт к произвольной программе.

У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, что 18-летняя Петросян выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе. Россиянка по итогам короткой программы занимает пятое место, имея в активе 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Лидером короткой программы является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи (78,71). Сакамото — вторая с результатом 77,23 балла.