ОИ -2026. Кёрлинг. США — Великобритания
16:05 Мск
Олимпиада 2026

Тарасова: говорить, что Петросян сражается за золото с Сакамото, — это чушь

Тарасова: говорить, что Петросян сражается за золото с Сакамото, — это чушь
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективе трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Аделия идёт пятой и в целом она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для неё это первый опыт выступления в таком звёздном составе на Олимпийских играх. Далее станет понятно, в какой форме она подойдёт к произвольной программе.

У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, что 18-летняя Петросян выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе. Россиянка по итогам короткой программы занимает пятое место, имея в активе 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Лидером короткой программы является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи (78,71). Сакамото — вторая с результатом 77,23 балла.

Олимпиада 2026
Все новости RSS

