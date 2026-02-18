Прокат короткой программы 25-летней фигуристки Каори Сакамото на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине в женском одиночном фигурном катании Каори Сакамото из Японии 17 февраля успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам КП 25-летняя спортсменка занимает второе место, получив за своё выступление оценку 77,23 балла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео проката короткой программы Каори Сакамото на Олимпиаде-2026:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Лидером после короткой программы является соотечественница Сакамото Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59). Российская фигуристка Аделия Петросян получила от судей 72,89 балла и находится на пятом месте.