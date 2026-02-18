Прокат третьей по оценкам короткой программы американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Алиса Лью из США 17 февраля успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам КП 20-летняя спортсменка занимает третье место, получив за своё выступление оценку 76,59 балла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео проката короткой программы Алисы Лью на Олимпиаде-2026:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Лидером после короткой программы является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Российская фигуристка Аделия Петросян получила от судей 72,89 балла и находится на пятом месте.