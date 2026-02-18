Прокат третьей по оценкам короткой программы американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026
Поделиться
Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Алиса Лью из США 17 февраля успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам КП 20-летняя спортсменка занимает третье место, получив за своё выступление оценку 76,59 балла.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео проката короткой программы Алисы Лью на Олимпиаде-2026:
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Лидером после короткой программы является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Российская фигуристка Аделия Петросян получила от судей 72,89 балла и находится на пятом месте.
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
04:18
-
04:09
-
03:34
-
03:28
-
03:26
-
02:38
-
02:14
-
02:08
-
01:51
-
01:36
-
01:35
-
01:32
-
01:23
-
01:16
-
01:01
-
00:59
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:15
-
00:14
-
00:10
-
00:03
- 17 февраля 2026
-
23:56
-
23:54
-
23:13
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:17
-
22:11
-
22:07