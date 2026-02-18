Арбитр из США поставил прокат Аделии Петросян в КП Олимпиады-2026 на 11-е место

Стали известны оценки прокатов короткой программы на ОИ-2026 в женском одиночном разряде фигурного катания по конкретным судьям.

Самую низкую оценку российской фигуристке Аделии Петросян (72,89 балла, пятое место по итогам КП) поставил судья из США Кевин Розенштайн — 67,26 балла, в его личном рейтинге Аделия оказалась на 11-м месте. Также ниже итогового балла оценили прокат Петросян арбитры из Японии (70,07 балла, шестое место) и Австрии (71,19 балла, восьмое место).

При этом сразу два судьи отдали российской фигуристке третье место — из Казахстана (76,23 балла) и Израиля (75,23). Ещё четыре арбитра поставили Аделии оценки чуть выше её итоговой — из Румынии (73,97 балла, пятое место), Великобритании (73,68 балла, пятое место), Литвы (73,17 балла, пятое место) и Южной Кореи (73,09 балла, шестое место).

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой