Арбитр из США поставил прокат Аделии Петросян в КП Олимпиады-2026 на 11-е место

Арбитр из США поставил прокат Аделии Петросян в КП Олимпиады-2026 на 11-е место
Стали известны оценки прокатов короткой программы на ОИ-2026 в женском одиночном разряде фигурного катания по конкретным судьям.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

Самую низкую оценку российской фигуристке Аделии Петросян (72,89 балла, пятое место по итогам КП) поставил судья из США Кевин Розенштайн — 67,26 балла, в его личном рейтинге Аделия оказалась на 11-м месте. Также ниже итогового балла оценили прокат Петросян арбитры из Японии (70,07 балла, шестое место) и Австрии (71,19 балла, восьмое место).

При этом сразу два судьи отдали российской фигуристке третье место — из Казахстана (76,23 балла) и Израиля (75,23). Ещё четыре арбитра поставили Аделии оценки чуть выше её итоговой — из Румынии (73,97 балла, пятое место), Великобритании (73,68 балла, пятое место), Литвы (73,17 балла, пятое место) и Южной Кореи (73,09 балла, шестое место).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой

