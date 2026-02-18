Румынский биатлонист Шамаев: не нравится, что на этой Олимпиаде все в разных условиях

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев раскритиковал различные условия проживания для команд на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

– В автобусах на стадион все вместе едут, в том числе элитные сборные?

– Многие ездят, но топовые команды все живут наверху. То есть мы их подхватываем по дороге на объект уже в последний момент. Но сам я видел только французов, которые с нами ехали. А в основном топовые команды всё-таки ездят на своих машинах и до стадиона добираются отдельно.

– А как получилось, что топовые команды живут ближе к стадиону?

– Я не знаю, как это получилось. Но факт в том, что кто-то живёт прямо на стадионе, практически в минуте езды, а мы живём в 40 минутах, и очень много команд тоже с нами живут. То есть в этом плане мне не нравится эта Олимпиада тем, что все в разных условиях находятся. На мой взгляд, тут должна быть олимпийская деревня, все должны быть в равных условиях, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Российские биатлонисты не были допущены к участию в ОИ-2026.

