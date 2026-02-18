Луна Хендрикс: две недели назад я даже не знала, буду ли выступать на Олимпиаде

Чемпионка Европы 26-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала своё седьмое место по итогам прокатов короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии в женском одиночном разряде.
«Две недели назад я даже не знала, буду ли здесь выступать. Несколько дней я не могла ходить из‑за проблем с правой лодыжкой. Подготовка была очень сложной, но я знала, что я сильная и смогу это преодолеть. Моё сегодняшнее катание было не идеальным, но этот опыт показал, насколько сильным на самом деле является моё тело. Знаю, что смогу выполнить произвольную программу, и сделаю всё возможное, чтобы и её откатать хорошо», — приводит слова Хендрикс Golden Skate.
За олимпийскую короткую программу занявшая по её итогам седьмое место Луна Хендрикс получила 70,93 балла — на 7,78 балла меньше, чем лидирующая японка Ами Накаи.
