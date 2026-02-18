Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Чехия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Луна Хендрикс: две недели назад я даже не знала, буду ли выступать на Олимпиаде

Луна Хендрикс: две недели назад я даже не знала, буду ли выступать на Олимпиаде
Комментарии

Чемпионка Европы 26-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала своё седьмое место по итогам прокатов короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии в женском одиночном разряде.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Две недели назад я даже не знала, буду ли здесь выступать. Несколько дней я не могла ходить из‑за проблем с правой лодыжкой. Подготовка была очень сложной, но я знала, что я сильная и смогу это преодолеть. Моё сегодняшнее катание было не идеальным, но этот опыт показал, насколько сильным на самом деле является моё тело. Знаю, что смогу выполнить произвольную программу, и сделаю всё возможное, чтобы и её откатать хорошо», — приводит слова Хендрикс Golden Skate.

За олимпийскую короткую программу занявшая по её итогам седьмое место Луна Хендрикс получила 70,93 балла — на 7,78 балла меньше, чем лидирующая японка Ами Накаи.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026

Видео: Фигуристка Трусова показала, как тренирует прыжки после родов

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android