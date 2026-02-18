Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

18 февраля главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, Олимпиада-2026, фигурное катание, хоккей, теннис

Петросян — в топ-5 КП ОИ-2026, удаление Головина в игре с «ПСЖ» Сафонова. Главное к утру
18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде-2026 с пятым местом в короткой программе, «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в воротах переиграл «Монако» с удалением Александра Головина в Лиге чемпионов, определились все пары 1/4 финала мужского хоккейного турнира ОИ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.
  2. «ПCЖ» победил «Монако» в Лиге чемпионов. Сафонову забили на первой минуте, Головин был удалён.
  3. Определились все участники и пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира у мужчин.
  4. 17-летняя японка Ами Накаи стала лучшей в короткой программе на Олимпиаде-2026.
  5. Арбитр из США поставил прокат Аделии Петросян в КП Олимпиады-2026 на 11-е место.
  6. «Реал» обыграл «Бенфику» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов благодаря голу Винисиуса.
  7. «Галатасарай» разгромил «Ювентус» в матче раунда плей-офф ЛЧ с семью голами.
  8. Сборная Швеции крупно обыграла Латвию и в 1/4 финала Олимпиады встретится с США.
  9. Сборная Чехии обыграла Данию и в 1/4 финала Олимпиады встретится с Канадой.
  10. Седьмой «сухарь» Исаева принёс «Локомотиву» победу над «Нефтехимиком».
  11. Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 17 февраля 2026 года.
  12. Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 14-го дня.
  13. Андрей Рублёв обыграл де Йонга и вышел во второй круг на турнире ATP-500 в Дохе.
