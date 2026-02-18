Петросян — в топ-5 КП ОИ-2026, удаление Головина в игре с «ПСЖ» Сафонова. Главное к утру

18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде-2026 с пятым местом в короткой программе, «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в воротах переиграл «Монако» с удалением Александра Головина в Лиге чемпионов, определились все пары 1/4 финала мужского хоккейного турнира ОИ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».