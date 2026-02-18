Скидки
Шорт-трек. День 5
22:15 Мск
Олимпиада 2026

Биатлонист из Румынии рассказал о проблемах небольших сборных из-за запрета фтора

Комментарии

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев объяснил, с какими проблемами столкнулись сборные второго-третьего биатлонного эшелона после ужесточения правил в отношении лыжной смазки.

— Вы уже поднимали в одном из интервью тему проблем с лыжными мазями в новых условиях. Запрет фтора действительно сильнее всего ударил по второму-третьему биатлонному эшелону?
— До того как приняли новые правила, у команд за много лет накопились какие-то материалы, их было много, а когда резко запретили фтор – это был удар. Финансовый удар. Для маленьких команд очень сложно и полностью всю экипировку резко поменять, и все материалы, и все порошки, купить новые в таком же количестве сразу же, найти их где-то. Поэтому 100%, что у нас материала сейчас в разы меньше, чем у топовых команд.

— IBU обращает внимание на эту проблему? Они же декларируют расширение биатлонной географии как одну из своих важнейших целей.
— Когда в IBU принимали такое решение, в первую очередь это связывали с экологией. Но, по моему мнению, конкуренцию таким образом просто-напросто уничтожили. Третьим странам сейчас гораздо сложнее соревноваться, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Комментарии
