Биатлонист из Румынии рассказал о проблемах небольших сборных из-за запрета фтора

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев объяснил, с какими проблемами столкнулись сборные второго-третьего биатлонного эшелона после ужесточения правил в отношении лыжной смазки.

— Вы уже поднимали в одном из интервью тему проблем с лыжными мазями в новых условиях. Запрет фтора действительно сильнее всего ударил по второму-третьему биатлонному эшелону?

— До того как приняли новые правила, у команд за много лет накопились какие-то материалы, их было много, а когда резко запретили фтор – это был удар. Финансовый удар. Для маленьких команд очень сложно и полностью всю экипировку резко поменять, и все материалы, и все порошки, купить новые в таком же количестве сразу же, найти их где-то. Поэтому 100%, что у нас материала сейчас в разы меньше, чем у топовых команд.

— IBU обращает внимание на эту проблему? Они же декларируют расширение биатлонной географии как одну из своих важнейших целей.

— Когда в IBU принимали такое решение, в первую очередь это связывали с экологией. Но, по моему мнению, конкуренцию таким образом просто-напросто уничтожили. Третьим странам сейчас гораздо сложнее соревноваться, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Видео: Атмосфера на биатлонном стадионе перед первой гонкой ОИ-2026