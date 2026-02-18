Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шамаев — о неожиданной медали Христовой: болгарская команда сейчас на подъёме

Шамаев — о неожиданной медали Христовой: болгарская команда сейчас на подъёме
Комментарии

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев высказался об успешном выступлении на Олимпиаде-2026 биатлонной сборной Болгарии.

Многих удивило третье место болгарки Лоры Христовой в индивидуальной гонке. Это как раз пример подобной борьбы за медали?
— Не скажу, что это была огромная сенсация. Третье место – это сюрприз, но в целом на топ-10 или на топ-15 Болгария рассчитывала. Я был уверен, что они покажут достойные результаты, потому что последние три года для них план подготовки пишет Вольфганг Пихлер, а ещё у них большая сервис-команда из итальянских сервисменов. Они даже не тренируются у себя дома, у них только выездные сборы. То есть у них всё настолько хорошо с финансированием, что за последние три года они вышли на очень высокий уровень как команда.
Поэтому медаль – это был сюрприз, но, во-первых, на то это и Олимпийские игры, многие лидеры ошиблись на последнем рубеже, не справились с нервами. А во-вторых, всё равно выигрывает не спортсмен, а команда. И болгарская команда сейчас на подъёме, в плане бюджета у них всё очень хорошо.

Они постепенно готовились именно к этим Олимпийским играм, и я рад, что у них всё получилось. В спринте Милене Тодоровой немного не хватило до награды, она была четвёртой, Христова – 11-я. Это очень высоко, так что сильно удивляться не стоит. Команда у них сильная, амбициозная. Всё есть для результата. Есть и медаль. Кто знает, может быть, и не последняя, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
Болгарская биатлонистка сотворила главную сенсацию Олимпиад в XXI веке. Вот это да! Болгарская биатлонистка сотворила главную сенсацию Олимпиад в XXI веке. Вот это да!
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии
Эксклюзив
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии

Видео: Атмосфера на биатлонном стадионе перед первой гонкой ОИ-2026

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android