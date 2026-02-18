Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлонист из Румынии рассказал о сложностях с транспортом для атлетов на Олимпиаде

Биатлонист из Румынии рассказал о сложностях с транспортом для атлетов на Олимпиаде
Комментарии

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев раскритиковал транспортное обеспечение спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

— При этом организационных проблем в Антхольце нет?
— Мы уже не первый год бегаем на этом стадионе, поэтому всё знакомо. Отели всем нам известны. Никаких проблем, всё сделано на 100%, ничего не подтекает, всё в порядке, я не замечал каких-то нюансов.
Единственное, мы ездим с объекта до отеля на автобусах по расписанию. А автобусы очень маленькие, народу много забивается, приходится ехать стоя. Автобусы слабенькие ещё, едут медленно, в гору не тянут. И нам приходится от отеля до стадиона ехать по 40 минут. Это уже проблема для всех спортсменов: слишком долго ехать и очень много народу близко друг к другу. Большая вероятность заболеть, слишком много контактов, все ездят в масках.

— Даже сейчас существует опасность вирусных заболеваний?
— Сейчас много разных болезней гуляет. Я уже в этом году переболел. Очень неприятно после болезни снова возвращаться, это всё тяжело. Поэтому здесь, конечно, все берегутся. Всё-таки главный старт четырёхлетия, заболеть здесь никто бы не хотел, поэтому все страхуются, все в масках, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Российские биатлонисты не были допущены к участию в ОИ-2026.

Материалы по теме
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии
Эксклюзив
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии

Видео: Атмосфера на биатлонном стадионе перед первой гонкой ОИ-2026

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android