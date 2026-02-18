Биатлонист из Румынии рассказал о сложностях с транспортом для атлетов на Олимпиаде

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев раскритиковал транспортное обеспечение спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

— При этом организационных проблем в Антхольце нет?

— Мы уже не первый год бегаем на этом стадионе, поэтому всё знакомо. Отели всем нам известны. Никаких проблем, всё сделано на 100%, ничего не подтекает, всё в порядке, я не замечал каких-то нюансов.

Единственное, мы ездим с объекта до отеля на автобусах по расписанию. А автобусы очень маленькие, народу много забивается, приходится ехать стоя. Автобусы слабенькие ещё, едут медленно, в гору не тянут. И нам приходится от отеля до стадиона ехать по 40 минут. Это уже проблема для всех спортсменов: слишком долго ехать и очень много народу близко друг к другу. Большая вероятность заболеть, слишком много контактов, все ездят в масках.

— Даже сейчас существует опасность вирусных заболеваний?

— Сейчас много разных болезней гуляет. Я уже в этом году переболел. Очень неприятно после болезни снова возвращаться, это всё тяжело. Поэтому здесь, конечно, все берегутся. Всё-таки главный старт четырёхлетия, заболеть здесь никто бы не хотел, поэтому все страхуются, все в масках, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Российские биатлонисты не были допущены к участию в ОИ-2026.

Видео: Атмосфера на биатлонном стадионе перед первой гонкой ОИ-2026