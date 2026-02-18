Скидки
Шорт-трек. День 5
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Олимпиада 2026

Финляндия готовит апелляцию в CAS после отклонения протеста FIS на ОИ-2026

Комментарии

Финская лыжная федерация готовит жалобу в Международный спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отклонила протест на результаты личных спринтерских гонок на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Мы оцениваем ситуацию в целом и собираем дополнительную информацию. У нас есть достаточное количество экспертной помощи. Это сложные вопросы. Мы хотим, чтобы лыжные соревнования решались на лыжне, и все могли соревноваться честно», — приводит слова директора лыжной федерации Финляндии Марлены Вальтасолы Iltalehti.

Напомним, Лыжная федерация и Олимпийский комитет Финляндии подали протест по результатам спринта, но FIS не взяла протест на рассмотрение. В итоге жюри приняло решение применить санкции к Норвегии, лишив команду одного сервисного биба до окончания командного спринта свободным стилем.

Норвегия ответила на решение FIS наказать лыжников после эстафеты на ОИ-2026
Комментарии
