В МОК отреагировали на возможный визит Дональда Трампа на Олимпийские игры — 2026

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать возможный визит президента США Дональда Трампа на Олимпийские игры — 2026.

«Что я могу сказать? Я не комментирую визит глав государств. Если у вас есть вопросы по этой теме, нужно их адресовать Белому дому. Мы это не комментируем», — сказал Адамс в рамках брифинга.

Ранее стало известно, что Трамп приедет на Игры в случае выхода сборной США в финал хоккейного турнира. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.