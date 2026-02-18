Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В МОК отреагировали на возможный визит Дональда Трампа на Олимпийские игры — 2026

В МОК отреагировали на возможный визит Дональда Трампа на Олимпийские игры — 2026
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать возможный визит президента США Дональда Трампа на Олимпийские игры — 2026.

«Что я могу сказать? Я не комментирую визит глав государств. Если у вас есть вопросы по этой теме, нужно их адресовать Белому дому. Мы это не комментируем», — сказал Адамс в рамках брифинга.

Ранее стало известно, что Трамп приедет на Игры в случае выхода сборной США в финал хоккейного турнира. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии
Эксклюзив
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android