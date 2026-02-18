Алиса Лью — об Олимпиаде-2026: мне не нужна медаль, мне просто нужно быть здесь
Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью высказалась о своём участии на Олимпийских играх 2026 года в Италии после выступления в короткой программе. Спортсменка призналась, что не ставит перед собой цели попадание на пьедестал.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
«Мне не нужна медаль. Мне просто нужно быть здесь. Мне просто нужно присутствовать, чтобы люди увидели, что я буду делать дальше», — приводит слова Лью Golden Skate.
По итогам короткой программы Лью стала третьей. Судьи оценили её выступление в 76,59 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.
