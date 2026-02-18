«Просто хочу, чтобы она была счастлива». Алиса Лью — о провале Эмбер Гленн в КП на ОИ-2026

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью высказалась о неудачном выступлении своей подруги по сборной США Эмбер Гленн в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«О боже, она столько всего пережила, и она действительно очень много работала. Она по-настоящему трудолюбивая, очень многое преодолела. Просто хочу, чтобы она была счастлива. Это всё, чего я хочу», — приводит слова Лью Golden Skate.

По итогам короткой программы Гленн набрала 67,39 балла. 26-летняя американка сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. По окончании проката занявшая лишь 13-е место в короткой программе американка расплакалась.