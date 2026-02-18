Скидки
Шорт-трек. День 5
22:15 Мск
«Просто хочу, чтобы она была счастлива». Алиса Лью — о провале Эмбер Гленн в КП на ОИ-2026

Комментарии

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью высказалась о неудачном выступлении своей подруги по сборной США Эмбер Гленн в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«О боже, она столько всего пережила, и она действительно очень много работала. Она по-настоящему трудолюбивая, очень многое преодолела. Просто хочу, чтобы она была счастлива. Это всё, чего я хочу», — приводит слова Лью Golden Skate.

По итогам короткой программы Гленн набрала 67,39 балла. 26-летняя американка сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. По окончании проката занявшая лишь 13-е место в короткой программе американка расплакалась.

