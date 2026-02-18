Румынский биатлонист Шамаев: то, что мы здесь впятером, – это уже большой успех

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев ответил на вопрос о задачах румынской сборной по биатлону на ОИ-2026.

– Если говорить про румынскую команду, с какими задачами вы ехали на Олимпиаду, как вы себя ощущаете в данный момент в биатлонном мире?

– Как таковых задач нам не ставили. Выступаем так, как готовились. На что готовы, то и показываем. В августе у нас был сбор продолжительностью 10 дней в Ливиньо и три недели вкатки за рубежом. Все остальные сборы мы были дома. Поэтому подготовка была, откровенно говоря, очень слабая. С такой подготовкой сложно рассчитывать на хорошие результаты на Олимпиаде.

Плюс у нас всего два члена сервиса на команду, материала мало, имею в виду, порошка. Не хватает специалистов. В принципе, тот факт, что мы здесь находимся впятером выступаем, четыре парня и одна девушка, – это уже большой успех для нашей команды, уже как чудо, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Видео: Атмосфера на биатлонном стадионе перед первой гонкой ОИ-2026