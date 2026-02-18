Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Румынский биатлонист Шамаев: то, что мы здесь впятером, – это уже большой успех

Румынский биатлонист Шамаев: то, что мы здесь впятером, – это уже большой успех
Комментарии

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев ответил на вопрос о задачах румынской сборной по биатлону на ОИ-2026.

– Если говорить про румынскую команду, с какими задачами вы ехали на Олимпиаду, как вы себя ощущаете в данный момент в биатлонном мире?
– Как таковых задач нам не ставили. Выступаем так, как готовились. На что готовы, то и показываем. В августе у нас был сбор продолжительностью 10 дней в Ливиньо и три недели вкатки за рубежом. Все остальные сборы мы были дома. Поэтому подготовка была, откровенно говоря, очень слабая. С такой подготовкой сложно рассчитывать на хорошие результаты на Олимпиаде.

Плюс у нас всего два члена сервиса на команду, материала мало, имею в виду, порошка. Не хватает специалистов. В принципе, тот факт, что мы здесь находимся впятером выступаем, четыре парня и одна девушка, – это уже большой успех для нашей команды, уже как чудо, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии
Эксклюзив
«С россиянами на Олимпиаде было бы бодрее». Интервью с биатлонистом сборной Румынии

Видео: Атмосфера на биатлонном стадионе перед первой гонкой ОИ-2026

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android