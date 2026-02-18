Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это ничего бы не изменило, правда?» Американка Лью — о третьем месте после КП на ОИ-2026

«Это ничего бы не изменило, правда?» Американка Лью — о третьем месте после КП на ОИ-2026
Комментарии

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью высказалась о своём положении в турнирной таблице Олимпийских игр 2026 года в Италии по итогам короткой программы, а также рассказала о желании выступить на показательных выступлениях после окончания турнира.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Знаете, это ничего бы не изменило, правда? Надеюсь, что нет. Я выступаю для всех этих людей и надеюсь, что оценка или место в таблице не повлияют на то, как люди меня воспринимают.

Я в восторге от своего нового платья для произвольной программы. С нетерпением жду возможности его представить, и мне очень хочется получить приглашение на показательные выступления на Олимпиаде. Просто горжусь тем, что нахожусь здесь. Очень хочу участвовать в показательных, потому что у меня есть действительно классная программа, над которой я работала, и она практически готова», — приводит слова Лью Golden Skate.

По итогам короткой программы Лью стала третьей. Судьи оценили её выступление в 76,59 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.

Материалы по теме
«Просто хочу, чтобы она была счастлива». Алиса Лью — о провале Эмбер Гленн в КП на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android