«Это ничего бы не изменило, правда?» Американка Лью — о третьем месте после КП на ОИ-2026

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью высказалась о своём положении в турнирной таблице Олимпийских игр 2026 года в Италии по итогам короткой программы, а также рассказала о желании выступить на показательных выступлениях после окончания турнира.

«Знаете, это ничего бы не изменило, правда? Надеюсь, что нет. Я выступаю для всех этих людей и надеюсь, что оценка или место в таблице не повлияют на то, как люди меня воспринимают.

Я в восторге от своего нового платья для произвольной программы. С нетерпением жду возможности его представить, и мне очень хочется получить приглашение на показательные выступления на Олимпиаде. Просто горжусь тем, что нахожусь здесь. Очень хочу участвовать в показательных, потому что у меня есть действительно классная программа, над которой я работала, и она практически готова», — приводит слова Лью Golden Skate.

По итогам короткой программы Лью стала третьей. Судьи оценили её выступление в 76,59 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.