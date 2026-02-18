«После «летающего верблюда» вошла в странное состояние». Японка Сакамото — о КП на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о своём выступлении в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Сегодня я, как обычно, нервничала, но получила огромное удовольствие от катания. Наверное, я много улыбалась, удивляясь, почему мне так весело. Я очень довольна.

Поначалу было не весело. Возможно, прямо перед акселем. После «летающего верблюда» я внезапно вошла в странное, расслабленное состояние, которого никого раньше не испытывала. С тех пор просто хотела наслаждаться моментом», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

По итогам короткой программы Сакамото занимает второе место с результатом 77,23 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.