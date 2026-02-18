Тандреволд не попала в состав сборной Норвегии на женскую эстафету на Олимпиаде-2026

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд не вошла в состав своей сборной на женскую эстафету 4х6 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завершает выступления на Играх-2026, поскольку не прошла отбор в масс-старт.

В состав сборной Норвегии на женскую эстафету вошли: Марте Крогстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен и Марен Киркеэйде. Начало гонки назначено на 16:45 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.