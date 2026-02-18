Скидки
Шорт-трек. День 5
Олимпиада 2026

«Япония в хорошем положении». Сакамото — о лидерстве Накаи после КП на ОИ-2026

«Япония в хорошем положении». Сакамото — о лидерстве Накаи после КП на ОИ-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о лидерстве свой соотечественницы Ами Накаи после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Легче быть тем, кто преследует, поэтому я благодарна Ами, что она позволила мне оставаться в позиции догоняющей до самого конца. Думаю, смена поколений уже обеспечена. Япония находится в хорошем положении», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

Накаи за короткую программу набрала 78,71 балла. У Сакамото 77,23 балла, она занимает второе место.

Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.

Каори Сакамото — о планах на ПП на ОИ-2026: хочу кататься с атакующим настроем
Комментарии
