«Япония в хорошем положении». Сакамото — о лидерстве Накаи после КП на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о лидерстве свой соотечественницы Ами Накаи после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Легче быть тем, кто преследует, поэтому я благодарна Ами, что она позволила мне оставаться в позиции догоняющей до самого конца. Думаю, смена поколений уже обеспечена. Япония находится в хорошем положении», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

Накаи за короткую программу набрала 78,71 балла. У Сакамото 77,23 балла, она занимает второе место.

Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.