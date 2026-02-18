Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Каори Сакамото — о планах на ПП на ОИ-2026: хочу кататься с атакующим настроем

Каори Сакамото — о планах на ПП на ОИ-2026: хочу кататься с атакующим настроем
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото рассказала о своём настрое на предстоящую произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Перед произвольной программой я не чувствую, что мне нужно что-то защищать. Поэтому до самого конца хочу выкладываться на полную и показывать все свои возможности. Если мне это удастся, думаю, смогу показать хорошее выступление. Я не хочу кататься в обороне. Хочу кататься с атакующим настроем», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

По итогам короткой программы Сакамото занимает второе место, набрав 77,23 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.

Материалы по теме
«После «летающего верблюда» вошла в странное состояние». Японка Сакамото — о КП на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android