Каори Сакамото — о планах на ПП на ОИ-2026: хочу кататься с атакующим настроем

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото рассказала о своём настрое на предстоящую произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Перед произвольной программой я не чувствую, что мне нужно что-то защищать. Поэтому до самого конца хочу выкладываться на полную и показывать все свои возможности. Если мне это удастся, думаю, смогу показать хорошее выступление. Я не хочу кататься в обороне. Хочу кататься с атакующим настроем», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

По итогам короткой программы Сакамото занимает второе место, набрав 77,23 балла. Произвольная программа пройдёт завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.