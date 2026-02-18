Скидки
Шорт-трек. День 5
22:15 Мск
Олимпиада 2026

«Не знаю, что произошло». Эмбер Гленн — о своём выступлении в КП на Олимпиаде-2026

Комментарии

Американская фигуристка Эмбер Гленн отреагировала на своё неудачное выступление с короткой программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсменка эмоционально высказалась в зоне «кисс энд край», где не смогла сдержать слёз.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Я не знаю, что произошло, но это случилось со мной», — приводит слова Гленн USA TODAY.

Выступление 26-летней американки было оценено судьями в 67,39 балла. Гленн сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. По окончании проката американка расплакалась.

Произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

