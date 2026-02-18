«Не знаю, что произошло». Эмбер Гленн — о своём выступлении в КП на Олимпиаде-2026

Американская фигуристка Эмбер Гленн отреагировала на своё неудачное выступление с короткой программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсменка эмоционально высказалась в зоне «кисс энд край», где не смогла сдержать слёз.

«Я не знаю, что произошло, но это случилось со мной», — приводит слова Гленн USA TODAY.

Выступление 26-летней американки было оценено судьями в 67,39 балла. Гленн сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. По окончании проката американка расплакалась.

Произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.