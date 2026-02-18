«Не знаю, что произошло». Эмбер Гленн — о своём выступлении в КП на Олимпиаде-2026
Поделиться
Американская фигуристка Эмбер Гленн отреагировала на своё неудачное выступление с короткой программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсменка эмоционально высказалась в зоне «кисс энд край», где не смогла сдержать слёз.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
«Я не знаю, что произошло, но это случилось со мной», — приводит слова Гленн USA TODAY.
Выступление 26-летней американки было оценено судьями в 67,39 балла. Гленн сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. По окончании проката американка расплакалась.
Произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:17
-
10:14
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:51
-
09:45
-
09:42
-
09:41
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:26
-
09:25
-
09:24
-
09:20
-
09:10
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:05