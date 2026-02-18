Энберт: попадание в последнюю разминку придаст Петросян уверенности и сил

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Аделия молодец! Она собралась. Прокат был под контролем. Но это Олимпийские игры, первый крупный страт впервые за долгое время. Было понятно, что подойти надо ответственно. Она сделала всё как нужно. Показала хорошую программу и была собранной. Попадание в последнюю разминку придаст ей уверенности и сил. Надеюсь, завтра увидим хорошие прокаты», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.