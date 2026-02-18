«Петросян всех победит». Губерниев — после короткой программы на Олимпиаде-2026
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
«Аделия Петросян большая молодец! Будет в произвольной выступать в последней разминке и всех победит! А вообще интересно, как жизнь меняется! Вижу везде плакаты на дорогах, про родных наших олимпийцах в Италии! Парижских олимпийцев многие предателями называли! Жизнь меняется в лучшую сторону, всякие квасные пупсики да говноеды теперь помалкивают в тряпочку!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.
