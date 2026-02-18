«Петросян всех победит». Губерниев — после короткой программы на Олимпиаде-2026

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Аделия Петросян большая молодец! Будет в произвольной выступать в последней разминке и всех победит! А вообще интересно, как жизнь меняется! Вижу везде плакаты на дорогах, про родных наших олимпийцах в Италии! Парижских олимпийцев многие предателями называли! Жизнь меняется в лучшую сторону, всякие квасные пупсики да говноеды теперь помалкивают в тряпочку!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.