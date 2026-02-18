Скидки
Шорт-трек. День 5
22:15 Мск
«Работа всей моей жизни». Софья Самоделкина — о выступлении в КП на Олимпиаде-2026

«Работа всей моей жизни». Софья Самоделкина — о выступлении в КП на Олимпиаде-2026
Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, оценила своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За прокат спортсменка набрала 68,47 балла и заняла 12-е место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Не могу даже сказать, сколько работы я вложила в это. В итоге это работа всей моей жизни. Сегодня я действительно показала свою лучшую короткую программу. По моему мнению, по мнению моего тренера тоже, она была идеальной. А когда тренер так говорит, думаю, что она действительно была очень хорошей. Была полностью сосредоточена с самого первого шага на лёд. Конечно, очень счастлива и довольна, сейчас чувствую полное облегчение. Казалось, будто я откатала всё на одном дыхании. В тот момент подумала: «Вау, я на Олимпийских играх». Я увидела кольца, людей, стоящих там с флагами, поддерживающих меня. Это так меня вдохновило и стало невероятной поддержкой.

Конечно, немного нервничаю, потому что это ответственность. Особенно после золотой медали Михаила, чувствую эту ответственность. Увидела министра спорта, сидящего на трибуне. Это такая честь — кататься лично перед министром спорта. Когда увидела, как он и другие встали, я была в шоке. Это было просто невероятно.
На произвольную программу нацеливаюсь на чистый прокат. Это всегда цель», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.

Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии
