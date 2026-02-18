Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Она не разочаровала». Washington Post — о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде

Американское издание Washington Post посвятило обзорную статью выступлению российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии с короткой программой.

Заголовок для текста, в котором рассказывается об обстоятельствах отбора и участия Петросяна на Олимпиаде, а также оценивается её выступление в короткой программе, звучит следующим образом: «Мир наконец-то снова увидел российскую фигуристку. Она не разочаровала».

Фото: Washington Post

По итогам короткой программы 18-летняя Петросян занимает пятое место, получив за своё выступление 72,89 балла.

Произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.

