Шорт-трек. День 5
Главная Олимпиада 2026 Новости

Анастасия Губанова оценила своё выступление в КП на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Грузинская фигуристка-одиночница Анастасия Губанова поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на Олимпийских играх — 2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Очень горжусь своим выступлением в последней разминке индивидуального турнира. Я так счастлива, что мои родители могут увидеть своего ребёнка на Олимпийских играх в составе сильнейшей команды, который просто сияет. Это похоже на воплощение мечты.

Вчера я болела за грузинскую парную команду, поняла, что поддерживать кого-то другого гораздо сложнее, чем кататься самому. Это была историческая медаль для Грузии, первая медаль на зимних Олимпийских играх, и я так горжусь своей страной. Никогда не думала, что будет так тяжело просто болеть за кого-то, кто может выиграть олимпийскую медаль», — сказала Губанова в интервью Golden Skate.

