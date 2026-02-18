Скидки
Швейцарский комментатор призвал отстранить израильского бобслеиста от ОИ-2026
Комментатор швейцарского телеканала RTS Sport Стефан Ренна поставил под сомнение участие израильского бобслеиста Адама Эдельмана на Олимпийских играх — 2026 в Италии, предположив, что его следует отстранить от соревнований из-за политических взглядов.

«Это поднимает вопрос о его присутствии в Кортине во время этих Игр», — заявил Ренна.

По ходу трансляции комментатор перечислял посты Эдельмана в социальных сетях, называл его «сионистом до мозга костей», раскритиковал за поддержку боевых действий в Газе. Позже RTS удалила запись этого выступления со своего сайта.

«Я в курсе тирады, которую комментатор обрушил сегодня на израильскую команду по бобслею во время трансляции Олимпийских игр в Швейцарии. У нас нет тренера. Нет амбициозной программы. Только мечта, решимость и непоколебимая гордость за тех, кого мы представляем. Мы работаем вместе, чтобы достичь невероятной цели и превзойти её. Потому что именно так поступают израильтяне. Не думаю, что можно видеть всё это и при этом придавать хоть какое-то значение словам комментатора», — приводит слова Эдельмана Le Parisien.

