«Лучшее, о чём могли мечтать!» Роднина — о попадании Петросян в сильнейшую разминку

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о попадании российской фигуристки Аделии Петросян в сильнейшую разминку в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Эмоции Петросян перед прокатом — это естественно. У неё хорошее настроение, она в хорошей форме. Это счастье быть на Олимпийских играх. Чего печалиться? Замечательно, что попала в сильнейшую разминку. Это лучшее, о чём мы могли мечтать. Вопросов к прокату не возникло. Молодец, справилась! Судьи тоже справились», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам короткой программы 18-летняя Петросян занимает пятое место, получив за своё выступление 72,89 балла.

Произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. Начало первой разминки запланировано на 21:00 мск.