22:15 Мск
Алёна Леонова: радость и гордость за Петросян и за нашу страну

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира российская фигуристка Алёна Леонова высказалась о перспективах трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Когда Аделия вышла ещё на шестиминутку, у неё было спокойствие и уверенность в себе. Она была очень лёгкой в настрое, что чувствовалось. Я так сильно за неё не переживала. Была внутренняя уверенность, что всё будет хорошо. Что можно было сделать ещё лучше? Она сделала всё, что могла на данный момент. Радость и гордость за Петросян и страну», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

