Непряева — о допинг-контроле на ОИ: к нам уже несколько раз приходили в семь утра

Обладательница Кубка России — 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала о допинг-контроле на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Это обычная история. Видела в TikTok видео, которые, по всей видимости, делают подростки, что все против нас, что у Гуменника взяли допинг-пробу в семь утра. К нам тоже уже несколько раз приходили в семь утра, но это обычная, стандартная процедура — допинг-контроль приходит рано утром. И приходили в день отдыха. Это нормально. Приезжают на каждом этапе Кубка мира или берут пробу после соревнований. И на Олимпиаде несколько раз тестировали. Но это нормальная процедура, в этом нет ничего такого», — сказала Непряева в интервью ТАСС.

Непряева получила нейтральный статус в конце 2025 года, после этого дебютировав на нескольких этапах Кубка мира.