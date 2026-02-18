Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Непряева — о допинг-контроле на ОИ: к нам уже несколько раз приходили в семь утра

Непряева — о допинг-контроле на ОИ: к нам уже несколько раз приходили в семь утра
Комментарии

Обладательница Кубка России — 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала о допинг-контроле на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Это обычная история. Видела в TikTok видео, которые, по всей видимости, делают подростки, что все против нас, что у Гуменника взяли допинг-пробу в семь утра. К нам тоже уже несколько раз приходили в семь утра, но это обычная, стандартная процедура — допинг-контроль приходит рано утром. И приходили в день отдыха. Это нормально. Приезжают на каждом этапе Кубка мира или берут пробу после соревнований. И на Олимпиаде несколько раз тестировали. Но это нормальная процедура, в этом нет ничего такого», — сказала Непряева в интервью ТАСС.

Непряева получила нейтральный статус в конце 2025 года, после этого дебютировав на нескольких этапах Кубка мира.

Материалы по теме
«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде
Эксклюзив
«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android