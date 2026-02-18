Стало известно, во сколько Аделия Петросян выйдет на лёд в произвольной программе ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выйдет на лёд в произвольной программе Олимпийских игр — 2026 20 февраля в 00:16 мск. Спортсменка выступит в сильнейшей, последней разминке.

Аделия Петросян 17 февраля успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам КП 18-летняя спортсменка заняла пятое место, получив за своё выступление 72,89 балла.

Лидером после короткой программы является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59).