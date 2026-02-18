Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов для спортсменов

В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов для спортсменов
Комментарии

В Олимпийской деревне на Играх-2026 в Италии были пополнены запасы презервативов для спортсменов. Об этом сообщает USA Today.

«МОК тесно сотрудничает с организационным комитетом Олимпийских игр 2026 года для поддержки психического и физического здоровья спортсменов, включая поддержку услуг в области сексуального здоровья», — сказал представитель МОК.

Ранее издание La Stampa сообщило, что на Олимпиаде в Милане за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне. Для участников соревнований было предусмотрено около 10 тыс. средств контрацепции.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

