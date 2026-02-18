«Это сбывшаяся мечта». Ами Накаи — об исполнении тройного акселя в КП на Олимпиаде-2026

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи прокомментировала своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), а также оценила исполнение тройного акселя. Спортсменка занимает первое место, набрав 78,71 балла.

«Честно говоря, удивлена и очень счастлива, что смогла выступить так на этом льду. Тройной аксель? На тренировках я была в довольно хорошей форме, поэтому подумала, что мне просто нужно исполнить это на соревнованиях. У меня также было много уверенности. На этот раз смогла спокойно завершить короткую программу, поэтому думаю, что это было действительно хорошо.

Я совсем не чувствовала страха и не была такой нервной, как ожидала. Была очень взволнована, выступала первой, поэтому смогла пронести это чувство из шестиминутной разминки в исполнение программы. Думаю, это действительно помогло. Визуализировала соревнования ещё. До самого последнего момента верила в себя. Полагаю, поэтому мне удалось приземлить его [тройной аксель].

Сделать его на Олимпиаде, как Мао Асада (трёхкратная чемпионка мира и призёр Олимпиады-2010. — Прим. «Чемпионата») — это как сбывшаяся мечта, я счастлива. Надеюсь, увидев это выступление по телевизору, зрители почувствуют то же вдохновение, которое испытала я», — приводит слова Накаи Golden Skate.