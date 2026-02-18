«Слышала аплодисменты даже во время вращений». Накаи — о поддержке публики на ОИ-2026
Поделиться
17-летняя японская фигуристка Ами Накаи высказалась о поддержке публики в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка занимает промежуточное первое место, набрав 78,71 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
«Я слышала аплодисменты даже во время вращений. Это был поистине лучший момент в моей жизни. Было много японских фанатов, махавших флагами, это сделало меня очень счастливой и дало уверенность. Моя семья тоже пришла смотреть, искала их глазами. После выступления нашла самодельный баннер, который они сделали», — приводит слова Накаи Golden Skate.
Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:35
-
10:32
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:17
-
10:14
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:51
-
09:45
-
09:42
-
09:41
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:26
-
09:25
-
09:24