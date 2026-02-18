«Слышала аплодисменты даже во время вращений». Накаи — о поддержке публики на ОИ-2026

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи высказалась о поддержке публики в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка занимает промежуточное первое место, набрав 78,71 балла.

«Я слышала аплодисменты даже во время вращений. Это был поистине лучший момент в моей жизни. Было много японских фанатов, махавших флагами, это сделало меня очень счастливой и дало уверенность. Моя семья тоже пришла смотреть, искала их глазами. После выступления нашла самодельный баннер, который они сделали», — приводит слова Накаи Golden Skate.

Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.