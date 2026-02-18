Ами Накаи рассказала о желании выиграть медаль на Олимпиаде в Милане

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи рассказала о желании завоевать медаль на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка лидирует по итогам короткой программы, набрав за своё выступление 78,71 балл.

«Если честно спросить, хочу ли я медаль, конечно, хочу. Но я приехала на Олимпиаду не только ради результатов. Мне очень интересно, насколько смогу насладиться этими Играми, надеюсь наслаждаться ими до самого последнего момента», — приводит слова Накаи Golden Skate.

Вторую строчку по итогам короткой программы заняла соотечественница Накаи — Каори Сакамото. Она набрала 77,23 балла. Третья — Алиса Лью из США, на её счету 76,59 балла. Россиянка Аделия Петросян стала пятой (72,89).

Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.