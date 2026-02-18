Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ами Накаи рассказала о желании выиграть медаль на Олимпиаде в Милане

Ами Накаи рассказала о желании выиграть медаль на Олимпиаде в Милане
Комментарии

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи рассказала о желании завоевать медаль на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка лидирует по итогам короткой программы, набрав за своё выступление 78,71 балл.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Если честно спросить, хочу ли я медаль, конечно, хочу. Но я приехала на Олимпиаду не только ради результатов. Мне очень интересно, насколько смогу насладиться этими Играми, надеюсь наслаждаться ими до самого последнего момента», — приводит слова Накаи Golden Skate.

Вторую строчку по итогам короткой программы заняла соотечественница Накаи — Каори Сакамото. Она набрала 77,23 балла. Третья — Алиса Лью из США, на её счету 76,59 балла. Россиянка Аделия Петросян стала пятой (72,89).

Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.

Материалы по теме
«Слышала аплодисменты даже во время вращений». Накаи — о поддержке публики на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android