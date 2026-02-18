Сундлинг и Дальквист показали лучшее время в квалификации командного спринта на ОИ-2026
Женская сборная Швеции показала лучший результат в квалификации командного спринта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 6.29,34. В состав команды вошли Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.
Вторыми стали представительницы Финляндии, отстав от лидеров на 14,92. Тройку сильнейших замкнули канадские лыжницы (+16,72).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация:
- Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 6.29,34.
- Ясми Йоэнсуу/Ясмин Кахара (Финляндия) — отставание 14,92.
- Элисон Мэки/Лилиан Ганьон (Канада) +16,72.
- Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) +17,60.
- Астрид Эйре Слинн/Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +17,95.
- Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +19,08.
- Джессика Диггинс/Джулия Керн (США) +19,49.
