Сундлинг и Дальквист показали лучшее время в квалификации командного спринта на ОИ-2026

Сундлинг и Дальквист показали лучшее время в квалификации командного спринта на ОИ-2026
Женская сборная Швеции показала лучший результат в квалификации командного спринта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 6.29,34. В состав команды вошли Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
18 февраля 2026, среда. 11:45 МСК
Окончено

Вторыми стали представительницы Финляндии, отстав от лидеров на 14,92. Тройку сильнейших замкнули канадские лыжницы (+16,72).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация:

  1. Йонна Сундлинг/Майя Дальквист (Швеция) — 6.29,34.
  2. Ясми Йоэнсуу/Ясмин Кахара (Финляндия) — отставание 14,92.
  3. Элисон Мэки/Лилиан Ганьон (Канада) +16,72.
  4. Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) +17,60.
  5. Астрид Эйре Слинн/Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +17,95.
  6. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +19,08.
  7. Джессика Диггинс/Джулия Керн (США) +19,49.
