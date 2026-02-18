Сундлинг и Дальквист показали лучшее время в квалификации командного спринта на ОИ-2026

Женская сборная Швеции показала лучший результат в квалификации командного спринта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 6.29,34. В состав команды вошли Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

Вторыми стали представительницы Финляндии, отстав от лидеров на 14,92. Тройку сильнейших замкнули канадские лыжницы (+16,72).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация: