Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

На фотофиниш попала собака, выбежавшая на трассу в командном спринте на Олимпиаде-2026

На фотофиниш попала собака, выбежавшая на трассу в командном спринте на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит женский командный спринт свободным стилем. На финишной прямой на трассу выбежала собака и попала в объектив фотофиниша.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
18 февраля 2026, среда. 11:45 МСК
Окончено

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Фото: Скриншот из трансляции Okko

Финал командного спринта начнётся в 13:45 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
12-й день Олимпиады. Финалы командных спринтов в лыжах. Возьмёт ли Клебо золото? LIVE
Live
12-й день Олимпиады. Финалы командных спринтов в лыжах. Возьмёт ли Клебо золото? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android