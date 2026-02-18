Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

Аделия Петросян не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян не заявила ни одного четверного прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Россиянка планирует исполнить каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип. Отметим, реально исполненный контент может отличаться от заявки.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Петросян по итогам короткой программы заняла пятое место, получив за своё выступление 72,89 балла. Лидером после КП является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59).

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
12-й день Олимпиады. Финалы командных спринтов в лыжах. Возьмёт ли Клебо золото? LIVE
Live
12-й день Олимпиады. Финалы командных спринтов в лыжах. Возьмёт ли Клебо золото? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android