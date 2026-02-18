Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Огден и Шумахер — лидеры квалификации командного спринта на ОИ, Клебо и Хедегарт — вторые

Огден и Шумахер — лидеры квалификации командного спринта на ОИ, Клебо и Хедегарт — вторые
Комментарии

Американские лыжники Бен Огден и Гус Шумахер показали лучшее время в квалификации командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Их результат — 5.45,72.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
18 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Окончено

Вторую строчку заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт (+2,67). Тройку лидеров замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,38).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация:

  1. Бен Огден/Гус Шумахер (США) — 5.45,72.
  2. Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 2,67.
  3. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,38.
  4. Яник Рибли/Валерио Гронд (Швейцария) +4,62.
  5. Жауме Пуэйо/Марк Колель Пантебре (Испания) +6,49.
  6. Матис Делож/Жуль Шаппа (Франция) +6,95.
