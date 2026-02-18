Огден и Шумахер — лидеры квалификации командного спринта на ОИ, Клебо и Хедегарт — вторые
Американские лыжники Бен Огден и Гус Шумахер показали лучшее время в квалификации командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Их результат — 5.45,72.
Вторую строчку заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт (+2,67). Тройку лидеров замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,38).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация:
- Бен Огден/Гус Шумахер (США) — 5.45,72.
- Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 2,67.
- Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,38.
- Яник Рибли/Валерио Гронд (Швейцария) +4,62.
- Жауме Пуэйо/Марк Колель Пантебре (Испания) +6,49.
- Матис Делож/Жуль Шаппа (Франция) +6,95.
Материалы по теме
Комментарии