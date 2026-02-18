Скидки
«Без ультра-си результата не будет». Костомаров — о произвольной программе Петросян на ОИ

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров оценил перспективы трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Аделия — молодец. Она сделала всё, что требовали от неё тренеры. Однако на этом ничего не заканчивается, соревнования продолжаются. Есть произвольная программа, в которой нужно показать максимальный результат, чтобы, возможно, даже победить. Конкуренты очень сильные, и медали для Петросян возможны только при наличии элементов «ультра-си». Без них результата не будет», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

