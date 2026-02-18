Скидки
Олимпиада 2026

«Молодец-красавец!» Роман Костомаров оценил выступление Гуменника на ОИ-2026

«Молодец-красавец!» Роман Костомаров оценил выступление Гуменника на ОИ-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров оценил выступление россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Гуменник — молодец-красавец! Он сделал всё, что от него требовали и задумали тренеры и он сам. Но когда ты катаешься первым в короткой программе, по-любому не можешь быть в группе сильнейших. Пётру было далековато до неё, но он боролся — красавец», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На ОИ-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Пётр Гуменник занял шестую строчку, поднявшись на неё по итогам произвольной программы после 12-го места в короткой программе.

