Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция эстафеты начнётся в 16:45 мск

Олимпиада-2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция эстафеты начнётся в 16:45 мск
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии пройдёт женская эстафета 4x6 км по биатлону. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. Начало гонки запланировано на 16:45 мск.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Ранее мужскую эстафету на Играх-2026 выиграла сборная Франции. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:19.55,2, использовав девять дополнительных патронов, со штрафным кругом на первом этапе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
12-й день Олимпиады. Шведки и норвежцы забирают золото. У Клебо очередная медаль! LIVE
Live
12-й день Олимпиады. Шведки и норвежцы забирают золото. У Клебо очередная медаль! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android