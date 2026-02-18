Олимпиада-2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция эстафеты начнётся в 16:45 мск

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии пройдёт женская эстафета 4x6 км по биатлону. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. Начало гонки запланировано на 16:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Ранее мужскую эстафету на Играх-2026 выиграла сборная Франции. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:19.55,2, использовав девять дополнительных патронов, со штрафным кругом на первом этапе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.