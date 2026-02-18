Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шайдоров — о победе на ОИ-2026: не спал двое суток, это непередаваемое чувство

Шайдоров — о победе на ОИ-2026: не спал двое суток, это непередаваемое чувство
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что не спал двое суток после победы на Играх-2026 в Милане (Италия).

«Чувствую себя невероятно, не спал два дня, почти совсем. Но эмоции переполняют. Гордость за свою страну, гордость за Казахстан — столько людей увидели флаг моей страны на самом высоком уровне. Это непередаваемое чувство, невероятная гордость. Словами не передать», — сказал Шайдоров в интервью СGTN Sports Scene.

21-летний Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров выиграл золото Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав по сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.

Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
