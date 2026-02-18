Китайский сноубордист Су Имин стал победителем в слоупстайле на ОИ-2026

Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото в слоупстайле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал результат 82,41.

Напомним, Су Имин выиграл золото Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр, а также стал серебряным призёром Олимпиады в слоупстайле.

Олимпийские игры — 2026. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал: