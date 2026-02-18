Скидки
Шорт-трек. День 5
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сноуборд на Олимпиаде 2026, слоупстайл, мужчины: результаты

Китайский сноубордист Су Имин стал победителем в слоупстайле на ОИ-2026
Комментарии

Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото в слоупстайле на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал результат 82,41.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
18 февраля 2026, среда. 13:20 МСК
Окончено
1
Су Имин
Китай
82.41
2
Таига Хасэгава
Япония
82.13
3
Джейк Кантер
США
79.36

Напомним, Су Имин выиграл золото Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр, а также стал серебряным призёром Олимпиады в слоупстайле.

Олимпийские игры — 2026. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал:

  1. Су Имин (Китай) — 82,41.
  2. Таига Хасэгава (Япония) — 82,13.
  3. Джейк Кантер (США) — 79,36.
  4. Маркус Клевеланн (Норвегия) — 78,96.
  5. Ромен Аллеман (Франция) — 76,95.
  6. Редмонд Джерард (США) — 76,60.
  7. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) — 76,10.
  8. Марк Макморрис (Канада) — 75,50.
  9. Оливер Мартин (США) — 75,36.
  10. Кэмерон Спалдинг (Канада) — 75,13.
Календарь Олимпийских игр
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

