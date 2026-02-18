Скидки
Илья Авербух: у Петросян хорошие позиции, чтобы атаковать олимпийский пьедестал

Илья Авербух: у Петросян хорошие позиции, чтобы атаковать олимпийский пьедестал
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух высказался о перспективах трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Аделия — молодец. Главной задачей было чисто откатать свой контент. Эта тактика абсолютно сработала. Кто-то допустил ошибки, как, например, американка. У Аделии очень хорошие позиции, чтобы атаковать олимпийский пьедестал. У неё всё для этого есть: элементы «ультра-си», четверной тулуп, исполнение которого станет решающем козырем. Также чистое исполнение программы практически гарантирует олимпийскую медаль. Осталось только сделать.

Стратегическое решение и прокат — всё абсолютно верно. Ей удалось сделать всё. К сожалению, не всё получилось у Петра, который шёл на риск с исполнением одного из самых сложных элементов. Допустив ошибку, возможно, этих баллов ему и не хватило, чтобы встать на пьедестал», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

