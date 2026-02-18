Ягудин: Петросян необходимо исполнить два тулупа в произвольной программе на ОИ-2026

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что россиянке Аделии Петросян необходимо исполнить два тулупа в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

«Ей нужно два тулупа. Конечно, мы, как зрители в тёплых курточках, можем говорить всё что угодно, а ей надо выходить и прыгать. Но, на мой взгляд, нужно два. Хотя, вспоминая мужской турнир, может случиться всякое… Но без хотя бы одного квада очень сложно будет бороться», — сказал Ягудин в интервью Sport24.

Петросян по итогам короткой программы заняла пятое место, получив за своё выступление 72,89 балла. Лидером после КП является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59).