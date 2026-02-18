Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли золото в командном спринте на Олимпиаде-2026
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли золото в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 18.28,98.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия
Вторыми стали лидеры квалификации американцы Бен Огден и Гус Шумахер (+1,37). Тройку лидеров замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,31).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:
- Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.
- Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.
- Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.
- Яник Рибли/Валерио Гронд (Швейцария) +4,22.
- Эндрю Масгрэйв/Джеймс Клагнет (Великобритания) +7,61.
