Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли золото в командном спринте на Олимпиаде-2026

Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли золото в командном спринте на Олимпиаде-2026
Комментарии

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли золото в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 18.28,98.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия

Вторыми стали лидеры квалификации американцы Бен Огден и Гус Шумахер (+1,37). Тройку лидеров замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,31).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:

  1. Эйнар Хедегарт/Йоханнес Клебо (Норвегия) — 18.28,98.
  2. Бен Огден/Гус Шумахер (США) — отставание 1,37.
  3. Элиа Барп/Федерико Пеллегрино (Италия) +3,31.
  4. Яник Рибли/Валерио Гронд (Швейцария) +4,22.
  5. Эндрю Масгрэйв/Джеймс Клагнет (Великобритания) +7,61.
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
12-й день Олимпиады. Шведки и норвежцы забирают золото. У Клебо очередная медаль! LIVE
Live
12-й день Олимпиады. Шведки и норвежцы забирают золото. У Клебо очередная медаль! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android