Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли золото в командном спринте на Олимпиаде-2026

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли золото в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 18.28,98.

Вторыми стали лидеры квалификации американцы Бен Огден и Гус Шумахер (+1,37). Тройку лидеров замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,31).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал: