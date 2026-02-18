Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 18 февраля, вместе с Эйнаром Хедегартом он стал победителем в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия
Теперь в активе у Клебо пять личных золотых медалей и пять наград, выигранных в командных дисциплинах. Помимо золота в командном спринте, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
