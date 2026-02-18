Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 18 февраля, вместе с Эйнаром Хедегартом он стал победителем в командном спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия

Теперь в активе у Клебо пять личных золотых медалей и пять наград, выигранных в командных дисциплинах. Помимо золота в командном спринте, на Олимпиаде-2026 Клебо выиграл высшую награду в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
12-й день Олимпиады. Шведки и норвежцы забирают золото. У Клебо очередная медаль! LIVE
Live
12-й день Олимпиады. Шведки и норвежцы забирают золото. У Клебо очередная медаль! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android