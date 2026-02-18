Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Максим Траньков: Гуменник мог быть выше, но есть люди, которые решают, кто достоин

Максим Траньков: Гуменник мог быть выше, но есть люди, которые решают, кто достоин
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист Максим Траньков высказался о результате россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).Спортсмен занял шестую строчку, поднявшись на неё по итогам произвольной программы после 12-го места в короткой программе.

«Более чем достойный результат Пети в сложившихся условиях. Мог быть выше, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет. Петя сделал всё возможное. Он шикарно выступил. В произвольной программе вообще блеск! В короткой есть понятные вопросы, ведь пришлось менять музыку, не получился каскад. В целом он смотрелся достойно и блестяще выступил в произвольной программе», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Молодец-красавец!» Роман Костомаров оценил выступление Гуменника на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android