Максим Траньков: Гуменник мог быть выше, но есть люди, которые решают, кто достоин

Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист Максим Траньков высказался о результате россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).Спортсмен занял шестую строчку, поднявшись на неё по итогам произвольной программы после 12-го места в короткой программе.

«Более чем достойный результат Пети в сложившихся условиях. Мог быть выше, но таково фигурное катание — есть люди, которые решают, кто достоин, а кто — нет. Петя сделал всё возможное. Он шикарно выступил. В произвольной программе вообще блеск! В короткой есть понятные вопросы, ведь пришлось менять музыку, не получился каскад. В целом он смотрелся достойно и блестяще выступил в произвольной программе», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.